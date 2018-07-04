Власти Индии обратились к администрации мессенджера WhatsApp, принадлежащего Facebook, прекратить в нем массовое распространение ложной информации, которое в последние месяцы регулярно приводит к вспышкам насилия. Об этом сообщает Reuters.

У WhatsApp в Индии более 200 млн пользователей. Из-за ложных обвинений в похищении детей, распространяемых в самом популярном в Индии мессенджере, более десятка человек с начала года стали жертвами массовых избиений, а восемь из них погибли, пятеро — в минувшее воскресенье.

Мессенджер, считают в министерстве информационных технологий Индии, "не может избежать ответственности" в ситуации, когда его используют для массового распространения дезинформации. "Правительство также четко выразило свою позицию, что WhatsApp должен предпринять немедленные шаги, чтобы устранить эту угрозу и гарантировать, что его платформа не используется для подобных злонамеренных действий", — сказано в заявлении.

В WhatsApp заявили, что не хотят быть платформой для распространения дезинформации, добавив, что распространение фейковых сообщений является вызовом, на который должны ответить и компании, и общество. Сервис также пообещал награды исследователям в области дезинформации, которые поделятся с WhatsApp своими идеями борьбы с этим явлением.

Кроме того, в последней бета-версии мессенджера пересылаемые сообщения четко обозначаются, чтобы их не путали с сообщением, отправленным пользователем самостоятельно. Тем не менее, технологических методов борьбы с фейковыми новостями, которые однозначно доказали бы свою эффективность, пока не существует.