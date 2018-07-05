Компания Google не читает вашу электронную переписку, но есть нюанс. Корпорация выступила с обращением в своем блоге, в котором заверила – никто из сотрудников Gmail не имеет доступа собственно к письмам, если это не касается исключительных случаев, например расследования багов или оскорбления.

Однако пользователей это не слишком успокоило. Сам скандал начался с публикации The Wall Street Journal. Издание рассказало, что сотрудники других компаний, которые получают доступ к вашему аккаунту могут читать всю переписку. Речь идет в первую очередь о разработчиках приложений для самого Gmail.

А теперь к другим новостям. Китайский e-commerce гигант Alibaba представил инструмент для создания текста с помощью машинного интеллекта. Если быть точным, то разработчик не Alibaba, а Alimama – маркетинговое подразделение Alibaba. Подробности – в программе Вести.net.