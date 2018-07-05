Всемирная энциклопедия "Википедия" приостановила работу сразу на нескольких языках в знак протеста против проекта нового европейского закона об авторском праве.

Голосование по нему как раз сегодня пройдет в Европарламенте. Теперь при любой попытке зайти на любые страницы на итальянском, испанском, латышском, эстонском и польском языках пользователю показывают банер, где говорится, то что в случае принятия документа обмен информацией в интернете будет затруднен, а сама "Википедия" окажется под угрозой закрытия.

Энциклопедия выступает против двух пунктов закона. И самый наверно главный в списке 13, он обяжет интернет-площадки самостоятельно отслеживать не нарушает ли пользовательский контент авторские права. Подробности – в программе Вести.net.