Сразу два крупных производителя автомобилей объявили о планах запустить каршеринговые сервисы, использующие экологичные электромобили. Воспользоваться одним из них можно будет уже в этом году.

Французская Renault Group, входящая в лидирующий на мировом рынке легковых автомобилей международный альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, пообещала в совместном заявлении с властями Парижа в сентябре 2018 года начать постепенное развертывание в столице Франции и окружающем ее регионе Иль-де-Франс коммерческого каршерингового сервиса.

Жители и гости региона смогут воспользоваться полностью электрическими автомобилями Renault, включая модели ZOE, Twizy, Kangoo Z.E и Master Z.E. Парк каршеринга обещают к концу 2019-го года довести до 2000 машин.

Volkswagen, в минувшем году уступившая лидерство в отрасли французско-японскому концерну, планирует запустить свой каршеринг с нулевыми выбросами в 2019-м в Германии. Электромобили добавят в парк уже работающего сервиса We. На 2020-й год намечена экспансия каршеринга в Северной Америке, Азии и ряде регионов Европы.

Сегодня к синхронно сделавшим накануне заявления о планах создать экологичные каршеринги Renault и VW присоединилась и Volvo. Принадлежащий китайской Geely шведский автопроизводитель анонсировал каршеринговый сервис под брендом M, который заработает в Швеции и США в будущем году. Правда, как "экологичный" этот сервис, по крайней мере на первых порах, не будет — вероятнее всего, в нем будут использоваться автомобили с обычными двигателями внутреннего сгорания.