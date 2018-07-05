Apple этой осенью планирует выпустить три модели iPhone, и они, вероятно, будут доступны в новых цветах. Об этом сообщает 9to5mac со ссылкой на неоднократно делавшего достоверные прогнозы аналитика KGI Sequrities Мин-чи Куо.

Самый большой iPhone 2018 — с 6,5 дюймовым OLED-экраном и дизайном iPhone X — будет, по информации Куо, выпускаться в черном, белом и новом золотистом цветах. Новая доступная (по меркам Apple — ожидаемая цена составит от $550) модель "яблочного" смартфона с 6,1-дюймовым LCD-экраном окажется еще более "разноцветной". В продажу якобы поступят аппараты черного, белого, голубого, красного и оранжевого цветов.

Таким образом, если сведения аналитика достоверны, в линейке смартфонов калифорнийской компании появятся устройства сразу четырех новых цветов. Для Apple это нетипично: компания долгое время выпускала лишь черные и белые iPhone, и лишь необходимость отчаянно бороться за кошельки китайских потребителей вынудила ее позже представить золотистые и розовые модели.

Кроме того, последние два года Apple спустя несколько месяцев после исходного анонса добавляла в линейку аппарат красного цвета, прибыль от продаж которого идет неправительственной организации RED, борющейся с распространением ВИЧ. Менее консервативна с цветами компания была, когда речь шла об условно доступных гаджетах — iPhone 5C в пластиковом корпусе выпускался пяти разных цветов, включая голубой, зеленый и желтый.

В последние годы производители Android-смартфонов активно пытаются привлечь покупателей оригинальными расцветками или дизайном — например, новые флагманы Huawei P20 и P20 Pro доступны в градиентной окраске Twilight, меняющей оттенок в зависимости от угла зрения, а HTC недавно выпустила флагман с прозрачной задней крышкой, через которую видна электронная начинка устройства.

Напомним, ожидается, что осенью будут показаны три "айфона", а в качестве флагмана выступит модель с огромным, 6,4–6,8-дюймовым экраном. Размер корпуса устройства будет сопоставим с размерами iPhone 8 Plus, а дизайн аналогичен дизайну iPhone X — с узкими рамками и выступом в верхней части экрана, в котором разместится сканер лица для Face ID. Второй "айфон" 2018-го года будет прямым "наследником" iPhone X, сохранив его размеры, а третий окажется "недорогой" моделью.