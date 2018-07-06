Роскомнадзор запросил у "Яндекса" дополнительную информацию в связи с индексацией документов из облачного хранилища Google. Ответа на запрос пока нет, обещают, что какие-то комментарии будут опубликованы на сайте ведомства. Таким образом история с внезапно обнаруженной доступностью приватной информации, хранящийся в сервисе Google Doсs, очевидно будет иметь какое-то продолжение.

Речь идет о том, что в среду вечером пользователи заметили, что если в настройках "Яндекса" прямо указать облако Google, то простым поиском по контексту можно получить массу документов, явно не предназначенных для публикации.

А теперь интриги заокеанские. Apple не будет внедрять чипы связи стандарта 5G от Intel. Как сообщает израильское издание со ссылкой на внутренние документы компании речь идет не об устройствах этого года, а о модели для 2020 года. Подробности – в программе Вести.net.