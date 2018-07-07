Что общего у ленты новостей, соцсети и поисковика, как энциклопедия влияет на мировую политику и зачем мессенджеру криптовалюта — главные события техносферы за неделю в итоговом выпуске программы Вести.net с Павлом Кушелевым.

В этом выпуске:

— Самая громкая история недели — попадание частных документов пользователей облачного "офиса" Google Docs в выдачу "Яндекса". Как такое вышло и являются ли публичными — то есть такими, которые имеют право индексировать поисковики — документы, которыми поделились по ссылке? И почему у "Яндекса" так хорошо получилось проиндексировать не запароленные документы?

— Перекликается с первой историей (потому что в обеих замешан Google) и вторая: оказывается, разработчики некоторых приложений могут читать почту пользователей в Gmail. Не только программы-роботы, но и просто рядовые сотрудники. И это все якобы легально.

— Еще одна новость от "Яндекса", положительная: сервис персонализации новостей "Яндекс.Дзен"перестает быть экспериментальным, его решили выделить в отдельный бизнес. Это уже пятая дочерняя компания "Яндекса".

— Были новости и у Viber — в Москву приезжал глава сервиса и в ходе визита сделал буквально гору обещаний. Причем вполне конкретных, вроде запуска в России собственной криптовалюты.

— Grishin Robotics — компания сооснователя Mail.Ru Group — запланировала крупные инвестиции в обучение роботов. Причем учить роботов Дмитрий Гришин собирается в виртуальных мирах, для чего заключит стратегическое партнерство с Epic Games, создателем популярного трехмерного движка Unreal Engine.

— И снова про вычислительную, многокамерную мобильную фотографию. Сейчас уже и тремя камерами в аппарате никого не удивишь, но LG решила пойти дальше. В корейской компании делают аппарат с пятью объективами.

— Европейское интернет-сообщество доказало, что может все-таки влиять на принятие политических решений. После "забастовки" нескольких национальных разделов "Википедии" Европарламент проголосовал против неоднозначного закона о защите авторских прав в интернете.