Акции Xiaomi подешевели почти на 6% в первые минуты торгов на Гонконгской бирже, где бумаги китайского производителя смартфонов в понедельник впервые стали доступны после IPO. Ранее руководство компании заявляло о планах выйти на капитализацию порядка 100 млрд долларов, однако пока рынок оценивает Xiaomi примерно вдвое ниже.

В последующие часы бумаги отыграли почти все потери и в настоящее время торгуются по 16,88 гонконгских доллара за штуку, при стартовой цене IPO в 17 долларов. Однако сама эта цена была установлена по нижней границе диапазона — найти инвесторов, готовых платить больше, компании не удалось.

Продажи смартфонов и выручка Xiaomi растут (в первом квартале 2017-го — 13,4 млн штук, год спустя — 27 млн), она активно осваивает новые рынки, в том числе Европу и Россию, однако все это происходит на фоне роста чистых убытков, отмечает Bloomberg. Если в 2016-м при выручке в 68 млрд юаней компании удалось показать прибыль в 553 млн, то в 2017-м, несмотря на рост выручки до 114 млрд, убытки составили 43,8 млрд.

При этом Xiaomi остается под полным контролем ее основателя: Лей Юн контролирует 55,20% голосующих акций, сооснователь Лин Бин — 29,52%, а на долю остальных инвесторов остается лишь 15,28%. Незадолго до IPO, в апреле, Юн выделил себе пакет акций стоимостью (по курсу IPO) более миллиарда долларов США.

Многие считают бумаги Xiaomi переоцененными, отмечает Bloomberg — по соотношению цены акций к прибыли в расчете на одну бумагу компания опережает не только Facebook, Apple или Samsung, но и китайских IT-гигантов, таких как Tencent Alibaba и Baidu. Оптимисты среди инвесторов, тем не менее, полагают, что сильные позиции производителя в Индии, Китае и на других рынках, а также активное развитие сектора устройств "интернета вещей" позволят капитализации Xiaomi вырасти