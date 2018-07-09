Российский государственный холдинг "Ростех" продал принадлежавший ему блокпакет (25,1%) акций производителя "российского" смартфона YotaPhone, компании Yota Devices. Покупателем стала структура китайской China Baoli, которая теперь полностью контролирует разработчика смартфона с двумя экранами.

Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на соощение Гонконгской фондовой биржи, акции Yota Devices у "Ростеха" приобрела для одной из структур China Baoli подконтрольная одному из миноритарных акционеров китайского холдинга фирма Trinity World Management. Она, в свою очередь, заплатила "Ростеху" за акции 54 млн долларов.

В результате сделки China Baoli будет контролировать 65,1% акций Yota Devices, общая стоимость которой по данным на 31 марта 2018-го оценивается в 239 млн долларов. При этом производство YotaPhone (сейчас выпускается третье поколение смартфона) пока является для China Baoli убыточным: при выручке 5,2 млн долларов это направление принесло холдингу убыток в 15,1 млн долларов. Кроме того, задолженность Yota Devices China Baoli составляет 73,8 млн долларов.

Однако, пишет "Коммерсант", у руководства China Baoli есть план развития бизнеса вокруг YotaPhone. Компания обсуждает с китайским государственным информационным агентством "Синьхуа" запуск платформы для рекламы и e-commerce, которая бы встраивалась в распространяемые среди клиентов агентства мобильные устройства.