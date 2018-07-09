Российский поисковик "Яндекс", пытающийся стать не только "российским Гуглом", но и "российским Амазоном", объявил дату начала продаж смарт-колонки "Яндекс.Станция". Купить ее можно будет начиная с 10 часов утра 10 июля в магазине "Яндекса" в главном офисе компании в Москве.

Также, говорится в поступившем в редакцию Вестей.Hi-tech сообщении "Яндекса", вскоре предварительный заказ на колонку можно будет оформить на "Яндекс.Маркете". Стоимость колонки составит 9900 рублей, при этом на старте продаж действует ограничение: не больше двух устройств в одни руки. В цену включена трехмесячная подписка на онлайновый видеосервис"Амедиатека", двухмесячная — на ivi.ru и годовая подписка "Яндекс.Плюс", включающая "Яндекс.Музыку", "Кинопоиск", а также скидки на использование "Яндекс.Такси" и каршеринга "Яндекс.Драйв".

"Яндекс.Станция" — первое устройство, которое "Яндекс" выпустил самостоятельно. Колонка с динамиками мощностью 50 ватт и семью микрофонами подключена к интернету и сервису "Яндекс.Музыка", которым можно управлять, отдавая голосовые команды помощнику "Алиса". "Алису" можно попросить завести будильник, сообщить температуру за окном или рассказать сказку на ночь.

Колонка умеет распознавать голос пользователя даже в шумной обстановке и имеет кнопку "Mute", отключающую микрофоны физически. Внутри "Станции" — пять акустических элементов: два твитера мощностью 10 ватт и диаметром 20 мм, один вуфер мощностью 30 ватт и диаметром 85 мм, два пассивных излучателя диаметром 95 мм. Габариты устройства — 14х14х23 сантиметра, суммарная мощность — 50 ватт, диапазон частот — от 50 до 20 000 Гц, отношение сигнал/шум — 96 дБ.

"Яндекс.Станция" — это еще и плеер для онлайнового видео. Подключив колонку к телевизору, можно выводить на него фильмы и сериалы из недавно заработавшего на платной основе "Кинопоиска" (принадлежит "Яндексу"), а также из "Амедиатеки" и ivi.ru.