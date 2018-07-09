Samsung выпустит одновременно три флагманских смартфона линейки Galaxy S весной 2019-го. Об этом пишет издание GSMArena со ссылкой на SamMobile и AllAboutSamsung.

Сообщается, что более доступная версия Samsung Galaxy S10 получит сканер отпечатков пальцев, расположенный на боковом ребре корпуса (такую схему недавно применила в среднебюджетном аппарате M6s китайская Meizu, а Sony несколько лет встраивала сенсор в кнопку включения топовых смартфонов Xperia). Ради этого придется отказаться от изогнутого экрана, он у этой модели будет плоским, но той же диагонали, что и у Galaxy S9 — 5,8 дюйма.

Две более дорогих версии Galaxy S10 получат изогнутые экраны с диагоналями 6,2 и 6,44 дюйма, соответственно (по другой версии — 5,8 и 6,2). При этом, сразу несколько источников сообщают, что Samsung планирует использовать в этих моделях сканеры отпечатков пальцев, встроенные под экраном. Технология для этого уже существует и даже применяется в реально продающихся устрйоствах — недавно смартфон с таким датчиком представила китайская Vivo.

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Кроме того, не прошел незамеченным для корейских инженеров и другой тренд, запущенный китайскими коллегами — тройные камеры (читайте по этой ссылке обзор оснащенного такой системой Huawei P20 Pro). Однако, по слухам, они решили использовать другой подход: третий объектив в Galaxy S10+ (компактная версия такой фотомодуль не получит) будет сверхширокоугольным, с углом зрения в 123 градуса. При этом у него не будет ни автофокуса, ни оптической стабилизации.

LG уже несколько лет выпускает флагманские аппараты, оснащенные вспомогательным сверхширокоугольным объективом — это, в частности, удобно для съемки пейзажей или архитектуры. Объектив тыловой камеры Galaxy S10+ со стандартным углом оснастят 12-мегапиксельным сенсором, телеобъектив — 13-мегапиксельным, а широкоугольный — 16-мегапиксельным, пишет AllAboutSamsung.

Также в Samsung разработали и запатентовали для следующего поколения флагманов новую систему 3D-сканирования лица, которая позволит повысить надежность биометрической аутентификации без использования отпечатка пальца.