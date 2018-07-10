"Яндекс" запускает в продажу "умную" колонку с голосовым помощником "Алиса". Устройство получило название "Яндекс.Станция", первая партия устройства уже сегодня появится на прилавке магазина и музея "Яндекс". В первые часы после анонса в компанию поступило свыше двадцати тысяч заявок на предзаказ.

Напомним, что "Яндекс" представил первую в мире русскоязычную "умную" колонку всего месяц назад. "Умная" помощница Алиса умеет все ровно то, что и в приложении поиска. Она проверит погоду и пробки, включит музыку, а если подключить колонку к телевизору, то покажет кино, сериалы и даже видеоролики.

Для распознавания голоса применяется технология обработки звука Yandex iO, которая использует семь микрофонов установленных в колонке. Подробности – в программе Вести.net.