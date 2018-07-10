Фитнес-трекеры Polar помогли рассекретить военные базы США. Все данные были обнаружены в сервисе Polar Flow, который предназначен для сбора информации о тренировках.

Выяснилось, что информация пользователей хранится в отрытом доступе, более того в сети можно найти маршруты их пробежек, никнеймы, аватарки, рост, вес и другие сведения. При этом если наложить маршруты на карты военных баз США, то можно выяснить конкретное расположение засекреченных дорог и даже домов.

В ходе исследования был сделан вывод, что многие пользователи сервиса указывают свои настоящие имена, поэтому располагая этими данными можно собрать на них небольшое досье.

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