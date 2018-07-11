Конгресс США запросил у Apple и Google информацию о сборе данных пользователей. Как сообщается в письме сооснователю Google и гендиректору Alphabet Ларри Пейджу, последний отчет свидетельствует о том, что система Android собирает обширную информацию о местоположении пользователя и направляет ее в Alphabet, даже если сервис определения местоположения отключили.

И более того конгрессменов очень интересует можно ли передавать информацию при выключенном телефоне и после извлечения SIM-карты, а также они ждут ответов на вопросы можно ли собирать данные при помощи точек доступа Wi-Fi и Bluetooth, даже если устройство находится в авиарежиме.

Подобное письмо было направлено и в Apple. Напомню, что буквально неделю назад поисковый гигант Google подтвердил журналистам, что предоставляет доступ к письмам клиентов и разработчикам сторонних приложений для сканирования и даже прочтения.

А теперь к другим новостям. Nvidia научила нейросеть убирать шум и надписи с фотографий. Об этом сообщается в блоге компаний. Подробности – в программе Вести.net.