Крупнейший российский поисковик намерен постепенно научить голосового помощника "Алиса", встроенного в "Яндекс.Браузер" и смарт-колонку "Яндекс.Станция", взаимодействовать с "умными" системами освещения, сигнализации, климатическими устройствами и бытовыми приборами. Об этом в интервью РИА Новости рассказал директор по экспериментальным продуктам "Яндекса" Константин Круглов.

По его словам, система "умного дома" на основе "Яндекс.Станции" создана "будет, и очень скоро". В настоящее время поисковик уже ведет переговоры с потенциальными партнерами — например, с производителем систем безопасности "Гольфстрим". По данным из приложения "Яндекса" для управления колонкой, компания "Гольфстрим охранные системы" является одним из партнеров проекта "Яндекс.Станция".

"В ближайшее время мы будем развивать другие устройства умного дома — например, включение света, кондиционера, микроволновых печей и так далее", — заявил Круглов в интервью. По его словам, если в США и других западных странах экосистемы "умного дома" начали формироваться давно и лишь потом включили в себя смарт-колонки вроде Google Home или Amazon Echo, то в России "Яндекс" начнет сразу строить такую систему вокруг своей "Станции".

"Яндекс" начал продавать представленную в конце мая "Яндекс.Станцию" 10 июля в своем "магазине-музее" в Москве. Поскольку больше нигде устройство приобрести пока нельзя (онлайн-продажи обещают открыть позднее), а в пресс-релизе пообещали отпускать не больше двух колонок в одни руки, у магазина утром во вторник образовалась очередь из пары сотен человек.