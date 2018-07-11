В апреле стало известно, что руководитель разработок Google в области искусственного интеллекта Джон Джианнандреа перешел в Apple. Теперь производитель iPhone официально объявил, что именно поручил новому сотруднику: он возглавит новую команду, занимающуюся разработками в области искусственного интеллекта.

Команда эта сформирована из двух ранее отдельных групп — работавшей над технологиями машинного обучения Core ML и команды, создававшей голосового помощника Siri. Внутренняя структура обоих групп останется прежней, однако теперь они будут подчиняться одному руководителю — Джианнандреа.

Он, в свою очередь, входит в высшее руководство компании, являясь одним из 16 топ-менеджеров Apple, подчиненных непосредственно генеральному директору Тиму Куку.

За восемь лет работы Джианнандреа в Google исследования и разработки в области ИИ стали ключевыми для компании и используются теперь в массе продуктов — от собственно поиска и голосового помощника Google Assistant до ПО фотосъемки в смартфонах Google Pixel и специально разработанных "нейронных чипов".

Apple представила своего "умного помощника", Siri, первой среди IT-гигантов, однако в настоящее время "яблочный" ассистент заметно уступает в функциональности и "уме" Google Assistant и Amazon Alexa. Помочь Apple догнать конкурентов могут разработки в области машинного интеллекта, которые позволят повысить качество распознавания речи и улучшить "понимание" гаджетами отданных естественным языком команд.