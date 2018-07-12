Представители сети ресторанов быстрого питания Burger King подтвердили, что приложение компании для заказа еды и участия в промо-акциях записывает содержимое экрана смартфонов некоторых пользователей. Однако при этом обвинения в сборе персональных данных и номеров банковских карт в компании опровергли.

Как сообщили в пресс-службе российского офиса Burger King изданию vc.ru, "приложение действительно подключено к одной из самых известных во всем мире и защищённых аналитических платформ — AppSee, которая позволяет выявлять технические проблемы и другие "узкие" места в работе приложения".

Однако, утверждают в компании, "эта система не имеет ничего общего со сбором персональных данных", а сами данные приходят на сервер в обезличенном виде. Не видит никто и номеров и других данных банковских карт, так как в видео, поступающем на сервер, такие сведения автоматически скрываются черными полосками.

В Burger King также сообщили, что следят за поведением далеко не всех пользователей приложения: их отбирают случайно, охватывая менее 10% всех сессий. Отказаться от записи экрана через Appsee любой пользователь может, написав в техподдержку приложения.