Apple планирует ближайшей осенью выпустить в продажу далеко не только новые iPhone. Обновление ждет и другие основные линейки продуктов компании: планшеты iPad и компьютеры Mac, включая давно не обновлявшийся компактный десктоп Mac Mini, смарт-часы и аксессуары.

Детали предстоящих обновлений рассказывает 9to5mac.com, ссылаясь на аналитика Мин-Чи Куо из компании TF International Securities, считающегося одним из самых информированных в мире людей в том, что касается еще не выпущенных продуктов Apple. Ранее он неоднократно делал достоверные прогнозы о грядущих новинках из Купертино.

Во-первых, Куо подтвердил грядущий выпуск трех новых iPhone: двух с OLED экранами (5,8 дюйма и 6,5 дюймов) и одного, подешевле, с 6,1-дюймовым LCD-экраном и одинарной камерой.

Во-вторых, Apple выпустит два iPad Pro в новом дизайне — без кнопки "домой", с узкими рамками вокруг дисплея и фронтальной камерой TrueDepth, использующейся для авторизации при помощи FaceID. Старшая модель сохранит 12,9-дюймовый дисплей, а у более компактной диагональ вырастет до 11 дюймов.

В третьих, обновится практически вся линейка "маков". MacBook, MacBook Pro и iMac получат новые процессоры и прокачанную графику, обновят — впервые за несколько лет — и самый дешевый компьютер в ассортименте Apple, Mac Mini. Кроме того, аналитик ожидает выпуска Apple этой осенью более доступного ноутбука в новом дизайне, который, скорее всего, назовут MacBook Air.

Обновит Apple и свои смарт-часы. Apple Watch нового поколения сохранят размер корпуса, но экран станет больше — причем дисплей более компактной из новых моделей (38-миллиметровой) окажется даже просторнее, чем у нынешней 42-мм. Наконец, осенью Apple запланировала выпустить следующее поколение AirPods с поддержкой вызова Siri голосовой командой и беспроводную зарядную станцию AirPower.