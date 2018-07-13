Искусственный интеллект от Facebook вычислил людей, которым интересна госизмена. Рекламные инструменты социальной сети автоматически выбрали около 65 000 россиян, назвав их заинтересованными измене Родине.

По данным издания The Guardia администрация социальной сети напрямую не раскрывала информацию о пользователях сторонним компаниям, однако у рекламодателей появилась возможность легко выявить потенциальных изменников, используя лишь общедоступные инструменты. Например, они могут настроить так, чтобы реклама показывалась только отмеченным пользователям из России, а затем записывать IP-адреса тех, кто перешел по ссылке.

Пользователи соцсети могут контролировать только часть данных, которые они предоставляют платформе. Можно вручную редактировать свои интересы в настройках, но при этом невозможно проследить за тем, какие выводы делает искусственный интеллект о ваших интересах.

На дорогах Великобритании и Австралии проходит тестирование новая система, позволяющая наказывать водителей, использующих смартфоны за рулем. Подробности – в программе Вести.net.