Информация о том, что российский поисковик "Яндекс" намерен вслед за смарт-колонкой "Яндекс.Станция" выпустить и собственный смартфон, попала в открытый доступ. А именно — на сайт Евразийской экономической комиссии, на эту страницу которого первым обратило внимание издание Mobiltelefon.ru.

По ссылке опубликована с датой 12 июля "нотификация о характеристиках шифровального (криптографического) средства и товара, их содержащего", а называется этот товар "Смартфон Яндекс.Телефон, торговой марки "Яндекс", модели YNDX-000SB". В качестве изготовителя устройства указана швейцарская Yandex Services AG, с юридическим адресом в Люцерне — та же компания подавала нотификацию на ввоз в Россию смарт-колонок "Яндекс.Станция".

Такие нотификации по закону обязаны подавать все компании-производители или дистрибьюторы электроники, содержащей криптографические возможности, включая смартфоны и планшеты — контролем за этим в Российской Федерации занимается ФСБ.

Собственный смартфон "Яндекс" пока не анонсировал, однако программное обеспечение, которое может заменить сервисы Google на любом смартфоне на аналоги от "Яндекса" производит уже давно. Это "Яндекс.Лончер" — бесплатная графическая оболочка со встроенным поиском, почтой, рекомендательным сервисом и голосовым помощником "Алиса".

Заказать у одного из контрактных производителей электроники в Китае неплохой среднебюджетный смартфон с вшитым "Яндекс.Лончером" вместо сервисов Google — задача несложная. Куда сложнее затем найти потребителей, готовых приобрести продукт с нестандартным ПО на высококонкурентном рынке. Тут "Яндексу", вероятно, понадобятся нестандартные решения.