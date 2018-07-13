Российский поисковик, компания "Яндекс", получила разрешение на выпуск смартфона "Яндекс.Телефон", об этом свидетельствует карточка в едином реестре нотификаций о шифровальных средствах и товарах с ними. В этом списке собрана информация об устройствах, которые могут ввозиться на территорию Еврозийского экономического союза. В карточке указано, что заявку подала Yandex Services AG, зарегистрированная в Швейцарии. В июле 2018 года, от ее же имени была опубликована нотификация на "Яндекс.Станцию", продажа которой началась 10 июля.

"Яндекс" уже пытался выйти на рынок смартфонов и даже приобрел для этого в 2011 году компанию-разработчика мобильных приложений и игр SPB Software. Собственная платформа "Яндекс.Кит" появилась через три года, но проект не взлетел в том числе из-за активного противодействия со стороны Google.

А чуть раньше появились предположения, что российский интернет-магазин Ozon заинтересовался выпуском "умной" техники. Подробности – в программе Вести.net.