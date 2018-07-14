Анонсируя на этой неделе новые MacBook Pro, Apple мимоходом упомянула — клавиатуры ее самых дорогих и мощных ноутбуков стали тише. Вскрытие новинки, проведенное экспертами сайта iFixit, выявило, за счет чего понизился уровень шума и зачем, вероятно, конструкцию изменили на самом деле.

Клавиатуры с механизмом типа "бабочка", представленные Apple несколько лет назад, действительно были довольно громкими, однако никто на это особо не жаловался. Что возмущало многих владельцев ноутбуков стоимостью порядка двух тысяч долларов и выше, так это тенденция клавиш выходить из строя — внутри механизма скапливались микроскопические частички пыли, которые со временем начинали мешать нажатию клавиши или приводили к ее застреванию.

Как выяснили в iFixit, тише клавиши стали из-за добавления в конструкцию нового элемента — силиконовой "прокладки", которая также выполняет роль защитного барьера, мешая попаданию в механизм пыли. Полностью герметичной она не является, так что о защите от воды речи не идет, однако от мелких частиц, скорее всего, окажется эффективной.

Именно такой вариант доработки "бабочкового" механизма описывается в патентной заявке Apple, поданной в марте этого года. Причем там вещи называют своими именами: заявка озаглавлена "Предотвращение проникновения для клавиатур". Согласно описанию, защитный элемент направляет загрязняющие элементы в сторону от движущихся частей механизма.

Вероятно, говорить открыто об усовершенствованиях клавиатуры инженерам Apple запрещают ее юристы. Против компании в связи с поломками клавиатур типа "бабочка", о недостатках которых в компании якобы знали еще до выхода устройств в продажу, поданы несколько коллективных исков. Заявить сейчас об исправлении дефекта значило бы косвенно признать свою вину, что может обернуться для фирмы крупными финансовыми и репутационными потерями.