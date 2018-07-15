Рассекреченные фитнес-трекерами американские разведчики, потенциальные предатели родины в Facebook, ну и, конечно, главное событие недели — умная колонка от "Яндекса" во всех деталях в итоговом выпуске программы Вести.net с Павлом Кушелевым.

В этом выпуске:

— Самая шумная история недели — выход на рынок первого гаджета от "Яндекса", смарт-колонки "Яндекс.Станция". А под вечер четверга выяснилось, что яндексоиды еще и смартфон собственный готовят.

— Вести.net проводят тестирование "Яндекс.Станции" в паре с вероятным противником — колонкой Google Home, которая, возможно, появится на российском рынке уже в октябре. Сравниваем, как они проигрывают музыку и распознают разные языки.

— Массовые утечки пользовательских данных в последние годы стали почти привычным явлением. Исследователи показали, что можно обнаружить, используя открытый сервис Polar Flow, аккумулирующий данные владельцев фитнес-трекров Polar.

— Американские законодатели решили призвать Google к ответу. Конгрессмены поинтересовались у основателей поисковика, правда ли Android-смартфоны фиксируют местоположение даже тогда, когда геолокационные сервисы отключены. Аналогичные вопросы задали в письме и главе Apple Тиму Куку.

— Facebook, оказывается, настолько увлекся анализом предпочтений своих пользователей для улучшения таргетирования рекламы, что выделил особую группу численностью несколько десятков тысяч человек: россияне, готовые к измене родине.

— HTC пятый год продолжает бороться за выживание — последней "спасительной" идеей стал криптосмартфон со встроенным "холодным" (защищенным от доступа из сети) кошельком, записанным на крипточипе. Пока же в финансовом плане становится тайваньской компании все хуже.