Facebook переманил из Google одного из ключевых разработчиков процессоров. Как сообщает Bloomberg, Шахриар Раби теперь стал вице-президентом Facebook – руководителем направления по развитию полупроводниковых технологий.

Как отмечают профильные издания соцсеть уже с начала года формирует целое подразделение для создания собственных чипов, и теперь у нее появилось конкурентное преимущество. Ведь именно Раби работал в Google над Visual Core – отдельным процессором, который отвечает за обработку фотографий в смартфоне Pixel 2, в частности он способен исправить недостаточное или избыточное освещение, цифровой шум или недостаточную резкость снимка.

А теперь к другим новостям. Сооснователь Google Ларри Пейдж инвестировал в канадский проект по созданию персонального пассажирского коптера Opener. Как сообщает BBC, точная сумма вложений неизвестна, но факт интереса такого именитого инвестора говорит о перспективах компании. Подробности – в программе Вести.net.