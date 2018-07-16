Исследование, опубликованное компанией Blancco, раскрыло частоту поломок популярных моделей смартфонов на iOS и Android. Самым ненадежным из смартфонов Apple, выпущенных за последние годы, оказался iPhone 6.

По крайней мере, именно с этой моделью iPhone пользователи чаще всего обращались за сервисом в первом квартале 2018 года — из всех проблемных мобильных гаджетов Apple (включая смартфоны, планшеты и плеер iPod Touch) на iPhone 6 пришлось 22% поломок. На втором месте оказался iPhone 6S (16%), а на третьем — iPhone 6S Plus (9%).

Нужно понимать, что приведенные в исследовании цифры отражают не только вероятность поломки конкретной модели, но и то, насколько распространенной она является на рынке в данный момент. iPhone 6 и 6S, во-первых, продаются уже давно (с 2014-го и 2015-го года, соответственно), поэтому их доля в общем "парке" iOS-устройств выше. К тому же, вероятность поломки трех-четырехлетнего гаджета вне зависимости от модели или производителя выше, чем у выпущенного год-два назад.

Составили в Blancco аналогичный рейтинг и для Android-производителей, правда, не по конкретным моделям — их было бы слишком много, а по брендам. Неудивительно, что чаще всего в сервис обращаются владельцы аппаратов Samsung (27%) — компания который год является мировым лидером по поставкам смартфонов. Интереснее, что на втором месте бренд далеко не самый распространенный, особенно за пределами Китая — Xiaomi (14,2%).