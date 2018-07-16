Мобильное приложение Google Translate, которое в последней версии можно использовать, в том числе, для офлайнового перевода речи в десятках языковых пар, поставило свой собственный рекорд во время прошедшего Чемпионата мира по футболу. Активность его пользователей в недели проходившего в России мундиаля выросла вдвое.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на представителей Google. Заметный всплеск активности в приложении был зафиксирован еще в 2016-м во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро, однако того, что произошло во время футбольного первенства в России, не ожидали даже сами разработчики программы: число переводов, запрашиваемых пользователями у Google Translate, буквально удвоилось.

Издание приводит многочисленные истории гостей чемпионата, удивленных тем, как активно россияне прибегали для общения с ними к мобильному переводчику Google. Приложение сильно облегчало понимание, особенно за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, где мало кто говорит по-английски.

Эксперты говорят, что технологии, подобные Google Translate, способны кардинально поменять культуру путешествий, снизив связанные с языковым барьером неудобства и позволив туристам лучше общаться и теснее взаимодействовать с местным населением. По мере повышения качества перевода и интеграции Google Translate или аналогичных конкурирующих сервисов в аудиогарнитуры этот эффект будет только усиливаться.