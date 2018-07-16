Британская компания Rolls-Royce представила концепт электросамолета, способного взлетать и садиться вертикально. Прототип воздушного судна, показанный на Международном аэрокосмическом салоне Фарнборо, вмещает до 4–5 пассажиров и летает со скоростью до 400 км/ч.

В отличие от конкурирующих разработок, аппарат Rolls-Royce не работает полностью за счет электричества. Он оснащается гибридным газотурбинным двигателем M250, вырабатывающим 500 кВт энергии, аккумулятором и шестью винтами. В момент взлета и посадки винты расположены параллельно земле, а во время полета — поворачиваются на 90°, позволяя электросамолету двигаться горизонтально. Максимальная дальность полета — 800 км.

Разработку Rolls-Royce, которая отдает предпочтение газотурбинному двигателю, а не батарее, нельзя назвать экологически безопасной. В то же время, вместо того чтобы несколько часов ожидать перезарядки, аппарат может быть заправлен и поднят в воздух за несколько минут.

Авиаплатформа рассчитана для применения в качестве "воздушного" такси. При этом она может быть легко адаптирована для коммерческих грузоперевозок, личных и военных нужд, сказали в Rolls-Royce.

Аппарат введут в эксплуатацию к началу 2020-х годов. В данный момент компания занята поиском партнеров, которые займутся производством электросамолета.