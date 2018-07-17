Следующий флагманский смартфон Samsung — Galaxy S10, запланированный к выходу на весну 2019 года, — обзаведется подэкранным биометрическим датчиком. Благодаря этому владельцы устройства смогут снимать блокировку, прикладывая палец к дисплею. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на записку аналитика TF International Securities Мин Чи Куо, не раз дававшего верные прогнозы относительно мобильных новинок.

По сведениям Куо, "десятка" выйдет в трех вариантах: с 5,8-дюймовым, 6,1-дюймовым и 6,4-дюймовым экранами. Две крупные модели получат ультразвуковой сенсор, а у самой компактной он расположится сбоку. У текущей модели, Galaxy S9, сканер отпечатков находится на задней панели, под камерой.

В следующем году Samsung намерена "агрессивно" рекламировать новую функцию, говорит Куо. Также она появится у Galaxy-устройств А-серии и планшетофона Note 10. По данным аналитика, осенью Apple тоже выпустит три новых смартфона, но ни один из них не будет обладать подэкранным сканером.

По прогнозу эксперта, в 2019-м корейцы поставят 40 миллионов Galaxy 10, преимущественно более дорогих, с крупными экранами 6,1 и 6,4". Во сколько оценят эти и младшую модели, неизвестно. Galaxy Note 10 будет отгружено от 14 до 16 миллионов штук.