В понедельник на официальном сайте Apple фотографии руководителей компании — гендиректора Тима Кука, старших вице-президентов Анджелы Арендтс, Эдди Кью и Крейга Федериги, главного дизайнера Джонатана Айва и других превратились в мультяшные портреты-мемоджи. Временную трансформацию приурочили к неофициальному "всемирному дню эмодзи", отмечаемому 17 июля.

В записи в официальном блоге компания сообщила, что позднее в этом году у обновлении ПО для "маков", iPhone, iPad и Apple Watch появятся 70 новых значков-эмодзи, основанных на одобренных ассоциацией Unicode для версии Unicode 11.

Среди них будут, например, эмодзи с большим разнообразием причесок — чтобы лучше отображать людей с рыжими, седыми или вьющимися волосами, лысые эмодзи и дополнительные смайлики для передачи большего спектра эмоций при общении в мессенджерах и соцсетях. Также появятся новые значки с символами и животными, супергероями и едой.

Образы топ-менеджеров Apple в стиле эмодзи были созданы, судя по всему, в приложении "Сообщения" в грядущей iOS 12. Установив ее (уже несколько недель доступна публичная бета-версия), пользователи могут создать собственный "мемоджи"-аватар, и использовать его в стикерах при общении. Владельцы iPhone X дополнительно могут анимировать мемоджи при помощи камеры TrueDepth.