"Яндекс" опять нашел в интернете больше персональных данных, чем многим хотелось бы. Строго говоря, ничего нового: проблема есть, но она не технического рода. Скорее это вопрос умения пользоваться технологиями, и IT-специалистам некоторых крупных компаний, судя по всему, недостает квалификации или усердия.

Накануне стало известно, что во всеобщий доступ в интернете попала информация клиентов крупных банков и транспортных компаний. Это обнаружил специалист по поисковой оптимизации сайтов Павел Медведев, о чем и рассказал в большой статье на сайте vc.ru.

Медведев привел несложно составленные поисковые запросы и получаемые в итоге результаты. Например, можно найти страницы интернет-магазинов с полными именами, адресами, телефонами и даже паспортными данными покупателей. Информации достаточно для того, чтобы ей нашли применение изобретательные мошенники.

Таким же образом Медведев вышел и на страницы с действующими бронями авиабилетов, некоторые из которых можно было редактировать, изменяя данные пассажиров — то есть в теории злоумышленник мог бы переоформить билет на себя.

Упоминал SEO-специалист и об обнаружении страниц с персональными данными клиентов "Сбербанка" и ВТБ, однако нам такие найти не удалось — вероятно, банки оперативно устранили проблему. Специалисты считают, что вина лежит на самих создателях сайтов, которые позволяют поисковым системам индексировать все страницы подряд.