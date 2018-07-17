Правительство России предложило ввести дополнительный платеж для граждан, совершающих покупки в зарубежных интернет-магазинах. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представленные в понедельник в Госдуме поправки.

Изменения, позволяющие правительству вводить такой дополнительный платеж, предлагается внести ко второму чтению в рассматриваемый сейчас нижней палатой законопроект "О таможенном регулировании". Они призван заменить действующий сейчас федеральный закон с тем же названием, приведя его нормы к нормам Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Правительство РФ "вправе устанавливать платеж в отношении товаров, приобретаемых физическими лицами в рамках международной электронной торговли, а также порядок и сроки его уплаты", сказано в тексте поправок, одобренных комитетом по бюджету Госдумы к принятию палатой во втором чтении.

В настоящее время интернет-покупки на зарубежных площадках не облагаются для россиян пошлинами, если их общая стоимость за месяц не превышает 1000 евро, а вес — 31 кг. Россия и ее партнеры по ЕАЭС уже договорились о постепенном снижении необлагаемого пошлиной лимита с 2019 года до 500 евро, а с 2020 года — до 200 евро.

Размер пошлины, взимаемой с превышающих лимит покупок, Федеральная таможенная служба ранее предлагала установить на уровне 20%. Как писали "Ведомости", полная отмена беспошлинного порога добавила бы доходной части бюджета РФ около 25 млрд рублей в год.