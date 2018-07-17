Представитель Сбербанка сообщил, что персональные данные клиентов банка не попадали в открытый доступ в интернете. В этом, передает ТАСС, специалисты компании убедились, проведя специальную проверку.

Накануне российские СМИ стали активно писать о статье, опубликованной 13 июля на сайте vc.ru специалистом по поисковой оптимизации Павлом Медведевым. В ней он демонстрировал, как при помощи несложных поисковых запросов получить через "Яндекс" доступ к разного рода конфиденциальной информации.

Среди примеров, в частности, были сведения о платежах из системы онлайн-оплаты "Сбербанка" (из персональной информации на скриншотах были только имена плательщиков), распечатки билетов с travel.vtb.ru, а также полная информация о клиентах с сайтов некоторых крупных интернет-магазинов.

"Сбербанк провел проверку каждой из ссылок, появившихся в сети по утечке информации из поисковой системы "Яндекс". Информация по этим ссылкам не содержит персональных данных клиентов Сбербанка и не несет для них никакого риска. Банк и его клиенты надежно защищены современными системами кибербезопасности", — цитирует ТАСС представителя пресс-службы "Сбербанка".

Судя по всему, специалисты "Сбербанка" оперативно устранили возможность получить доступ к данным транзакций, продемонстрированный Медведевым в статье. В настоящее время по использованному им запросу к сайту securepayments.sberbank.ru выдаются лишь информационные страницы с документацией для разработчиков.