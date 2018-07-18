Блогер Эван Бласс, не раз предоставлявший верную информацию о мобильных новинках задолго до их официального анонса, разместил в твиттере изображение предстоящего планшетофона Samsung — Galaxy Note 9. Рендер или фотография флагманского аппарата (по-видимому, взятая из маркетинговых материалов) кажется самой качественной и достоверной: она подтверждает наличие у "девятки" бескрайнего экрана, золотистого стилуса и двойной камеры.

Ранее Samsung объявила, что очередная конференция Unpacked, в рамках которой обычно показывается новое "железо", пройдет в четверг, 9 августа. Какие продукты будут показаны, компания не уточняла, но Galaxy Note 9 почти наверняка будет представлен именно там.

Снимок, распространенный Блассом, подтверждает, что цифровое перо "девятки" получит кнопку. Скорее всего, она будет служить для синхронизации стилуса со смартфоном (по энергоэффективному протоколу Bluetooth LE), и, если верить предыдущим утечкам, позволит использовать аппарат как пульт ДУ или таймер. Также на изображении видны прямоугольный и довольно узкий сканер отпечатков пальцев на задней панели и "челка" в верхней части экрана.

Ожидается, что Note 9 практически целиком позаимствует дизайн своего предшественника, Note 8. Новинку выдаст разве что слегка увеличенная фронтальная камера. Емкость батареи составит 3850 мА*ч против довольно скромных 3300 у Note 8.

Также "девятке" обещают более качественные камеры — как у Galaxy S9+, более точный сканер радужной оболочки глаза и более мощные процессоры — Exynos 9810 или Qualcomm Snapdragon 845. Одна из моделей, по слухам, получит рекордные объемы оперативной и постоянной памяти: 8 и 512 ГБ. Расположение датчика отпечатков пальцев на задней панели станет более удобным — его разместят, как и в Galaxy S9, под камерой по центру корпуса.