Компания HMD Global, выпускающая смартфоны под брендом Nokia, анонсировала в Китае очередную новинку — Nokia X5. Смартфон, который, по слухам, поступит в продажу за пределами Китая под названием Nokia 5.1 Plus, оснащен современным процессором среднего уровня и позаимствовал многие элементы дизайна у флагмана Apple.

У Nokia X5 дисплей почти того же размера, что и у iPhone X — диагональ 5,86 дюйма. Соотношение сторон 19:9, разрешение — HD+ (720 на 1520 точек), а в верхней части расположен характерный вырез для фронтальной камеры (8 МП, поддерживается разблокировка по лицу), разговорного динамика и датчиков. Тыловая камера двойная, с модулями разрешением 13 и 5 мегапикселей, второй из них нужен для портретных эффектов.

У смартфона стеклянная задняя панель, а рамка между ней и фронтальным стеклом пластиковая. На задней панели есть дактилоскопический сканер. Габариты корпуса — 149,5 x 72 x 8 мм, а вес — 160 граммов, внутри поместилась батарея емкостью 3060 мА*ч. Будут продаваться три цвета — черный, белый и синий.

Nokia X5 использует MediaTek Helio P60 — эта, анонсированная весной на MWC2018 система-на-чипе состоит из шести ядер — двух Cortex-A73 и четырех Cortex-A53, графического ускорителя Mali G72 MP3, модуля нейронный вычислений NeuroPilot и производится по 12-нанометровому техпроцессу. Чип, среди прочего, обеспечивает поддержку протокола Wi-Fi 802.11ac и скоростной зарядки.

Оперативной памяти у Nokia 5.1 Plus, в зависимости от версии, 3 или 4 ГБ, а встроенный накопитель имеет объем 32 или 64 ГБ, поддерживаются карты памяти microSD. Для зарядки и обмена данными используется порт USB-C, есть 3,5-мм аудиоразъем, LTE-модем Cat.4 с поддержка технологии голосовых звонков VoLTE. Устройство работает на Android 8.1 со стандартным интерфейсом, обещано также обновление до Android 9.

Цена Nokia X5 в конфигурации с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти составит 999 юаней (примерно 149 долларов), а вариант 4/64 ГБ обойдется в 1399 юаней (~208 долларов), пишет Gizmochina. В Китае устройство можно будет заказать онлайн уже завтра, сроки поступления его на международный рынок пока неизвестны.