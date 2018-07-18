"Яндекс" зарегистрировал для ввоза в страны Евразийского экономического союза (Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Россию) третье после "Яндекс.Станции" и загадочного "Яндекс.Телефона" электронное устройство. В описании на сайте Единого реестра нотификаций о характеристиках шифровальных средств и товаров "Яндекс.Модуль" назван "мини-компьютером".

Об этом пишет в среду "Коммерсант" со ссылкой на данные Единого реестра. Издание отмечает, что разработан "Яндекс.Модуль" американской копанией NotAnotherOne, которая ранее разработала "железо" "Яндекс.Станции" и хаб для "умного дома" Life Control, который начал продавать "МегаФон" в конце 2016-го. Основатели NotAnotherOne — причастные к созданию YotaPhone Вера Козырь и Игорь Михненко — отказались от комментариев.

Источник "Коммерсант", знакомый с ходом разработки "Яндекс.Модуля", утверждает, что устройство станет базой для системы "умного дома" от "Яндекса", которая поступит в продажу до конца текущего года. По его словам, "Модуль" — это тот же LifeControl, только слегка видоизмененный, без поддержки сотовых сетей и с частью функций "Яндекс.Станции".

"Ведомости" также пообщались с осведомленными об экспериментальных проектах "Яндекса" источниками, подтвердившими: по своим функциям "Яндекс.Модуль" будет напоминать колонку Google Home. Устройство свяжет в единую систему датчики протечек, открывания дверей, дыма и т.п., и сможет через мобильное приложение уведомлять об их срабатывании.

Неделю назад директор по экспериментальным продуктам "Яндекса" Константин Круглов, руководивший разработкой "Яндекс.Станции", сообщил в интервью "РИА Новости", что поисковик намерен постепенно научить голосового помощника "Алиса" взаимодействовать с "умными" системами освещения, сигнализации, климатическими устройствами и бытовыми приборами. По его словам, система "умного дома" на основе "Яндекс.Станции" создана "будет, и очень скоро".

При этом представитель "Яндекса" заявил "Коммерсанту", что данные в Едином реестре нотификаций не имеют ничего общего с базой для "умного дома", а назначение "Яндекс.Модуля" и сроки его поступления в продажу в компании раскрыть не готовы.