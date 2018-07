Обязательная установка по умолчанию поиска Google и браузера Chrome на смартфоны и планшеты с Android дорого обойдется Google: Европейская комиссия решила наказать американскую корпорацию рекордным штрафом в размере 4,34 млрд евро (5,06 млрд долларов) и потребовала ослабить хватку вокруг самой популярной в мире мобильной платформы.

"Штраф для Google в размере 4,3 млрд евро за три типа нелегальных ограничений на использование Android, — написала в Twitter Европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер. — Таким образом Google укрепила доминирование своего поисковика. Лишая конкурентов шанса на инновации и справедливую конкуренцию. По антимонопольным правилам Евросоюза это незаконно. Google должен прекратить это". Компании дали 90 дней на устранение нарушений.

Fine of €4,34 bn to @Google for 3 types of illegal restrictions on the use of Android. In this way it has cemented the dominance of its search engine. Denying rivals a chance to innovate and compete on the merits. It’s illegal under EU antitrust rules. @Google now has to stop it