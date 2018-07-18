Обязательная установка по умолчанию поиска Google и браузера Chrome на смартфоны и планшеты с Android дорого обойдется Google: Европейская комиссия решила наказать американскую корпорацию рекордным штрафом в размере 4,34 млрд евро (5,06 млрд долларов) и потребовала ослабить хватку вокруг самой популярной в мире мобильной платформы.

"Штраф для Google в размере 4,3 млрд евро за три типа нелегальных ограничений на использование Android, — написала в Twitter Европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер. — Таким образом Google укрепила доминирование своего поисковика. Лишая конкурентов шанса на инновации и справедливую конкуренцию. По антимонопольным правилам Евросоюза это незаконно. Google должен прекратить это". Компании дали 90 дней на устранение нарушений.

Fine of €4,34 bn to @Google for 3 types of illegal restrictions on the use of Android. In this way it has cemented the dominance of its search engine. Denying rivals a chance to innovate and compete on the merits. It’s illegal under EU antitrust rules. @Google now has to stop it — Margrethe Vestager (@vestager) 18 июля 2018 г.

Однако беспокоиться поисковику стоит не столько о деньгах, сколько о том, как антимонопольные власти ЕС собираются ограничить его контроль над Android, который обеспечивает ему многомиллиардные доходы от рекламы.

Размер штрафа в 4,34 млрд евро рекордный — такую крупную компенсацию за нарушения в Евросоюзе не назначали еще ни одной компании. У Google будет право оспорить наказание в суде, которым компания наверняка воспользуется. В прошлом году Еврокомиссия уже выписывала поисковику крупный штраф — 2,4 млрд евро — за манипулирование результатами поиска по онлайн-магазинам, разбирательства вокруг оспаривания этого штрафа продолжаются и могут длиться годами.

В любом случае, для корпорации потеря 5 млрд долларов погоды не сделает — столько, пишет Bloomberg, Google зарабатывала в 2017-м году каждые 16 дней. Всего в 2017-м компания получила только в Европе и только от продажи цифровой рекламы 25 миллиардов евро (данные Pivotal Research).

Куда более серьезными для корпорации могут оказаться последствия дополнительных требований Еврокомиссии, которыми сопровождается штраф — не ограничивать производителей смартфонов в установке конкурирующих поисковых систем и браузеров. В настоящее время они могут продавать Android-смартфоны и без Chrome, а также поисковой строки Google на первом экране, но в этом случае лишаются права на установку другого ключевого для потребителей сервиса Google — магазина приложений Google Play.

Еврокомиссия также утверждает, что Google мешает производителям выпускать смартфоны на модифицированных версиях Android (большая часть кода ОС открыта, так что это легально) без сервисов поисковика и финансово поощряет тех, кто не ставит на смартфоны браузеры и поиск от конкурентов. В Google все эти обвинения отрицают, настаивая, что не обязывают производителей ставить свое ПО.

Google уже пришлось пойти на уступки в ответ на действия антимонопольных органов в России, выдвинувших против поисковика аналогичные обвинения. С весны 2017-го пользователям Android-смартфонов при первом запуске предлагается выбрать поисковую систему (Google, "Яндекс" или Mail.Ru) при первом запуске браузера Chrome. В результате за последний год доля "Яндекса" в мобильном поиске в России выросла с 34 до 46% (данные StatCounter).