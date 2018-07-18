Группа ученых Политехнического университета Виргинии, Университета электронных наук и технологий Китая (UEST) и Microsoft Research продемонстрировала концепцию атаки, позволяющую дистанционно угнать любую самоуправляемую машину. Для взлома беспилотника исследователи смастерили устройство, потратив на комплектующие всего $225.

Самым дорогим компонентом стал SDR-приемник HackRF One ($175). Еще $35 было потрачено на одноплатный компьютер Raspberry Pi, $10 — на мобильное зарядное устройство и $3 на антенну. Атака направлена на спуфинг GPS-приемника: когда "умному" автомобилю передаются ложные сигналы с целью заставить его выдавать неправильную информацию о местоположении или времени.

Устройство может быть спрятано в салоне, под днищем и даже установлено на дроне, следующим за машиной-жертвой. Перехватывая GPS-сигналы, прибор имитирует пошаговую навигацию таким образом, чтобы пассажиры не заподозрили отклонений от изначально заданного маршрута.

По словам ученых, злоумышленники могут направить машину-беспилотника по ложному курсу, в толпу людей либо по потенциально опасному маршруту — например, по дороге со встречным движением. Вредоносные инструкции могут быть составлены заранее или отдаваться в режиме реального времени, пишет Ars Technica.

Доклад ученых будет представлен на 27-м симпозиуме USENIX по безопасности, который откроется в Балтиморе 15 августа.