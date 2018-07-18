Компания Microsoft намекнула на скорый анонс нового "железа", связанного с консолью Xbox, а также "отличной линейки игр от разработчиков по всему миру". Новинки будут представлены на международной выставке компьютерных игр Gamescom, которая пройдет в Кельне с 21 по 25 августа.

Презентация Microsoft запланирована на день открытия мероприятия. Как написал директор по развитию Xbox Live Ларри Гриб (Major Nelson), в рамках Gamescom будут анонсированы "полностью новое 'железо' и аксессуары для Xbox". Что именно приготовила компания, Гриб вдаваться в детали не стал.

Шансы, что Microsoft представит новую Xbox, невероятно малы. На прошедшей в июне игровой выставке E3 представители компании подтвердили, что приставка следующего поколения находится в разработке, но дату релиза уточнять отказались. По данным СМИ, новую Xbox (или даже целую линейку консолей) покажут не ранее 2020 года. Семейство новых устройств имеет кодовое название Scarlett.

Более вероятно, на Gamescom покажут преемника кастомизируемого геймпада Xbox Elite. Новому контроллеру прочат порт USB-C для зарядки, поддержку Bluetooth для Windows 10, трехуровные кнопки-ограничители Hair Trigger Locks, более глубокий шаг нажатия клавиш и возможность переключаться между тремя профилями.