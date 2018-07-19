В "Яндексе" заняты разработкой веб-версии "Алисы", что позволит использовать голосовую помощницу, помимо "Яндекс.Браузера", в сторонних просмотрщиках, таких как Chrome или Firefox. Компания рассчитывает, что интеграция поможет нарастить аудиторию "Алисы" на 30–40%. Сегодня ею пользуются около 28 миллионов человек.

Веб-версия "Алисы" появится до конца года, сообщили представители компании на конференции для партнеров "Яндекс.Диалоги". Это означает, что пользователи смогут открыть страницу с "Яндекса" со встроенным голосовым помощником в любом браузере.

В России доля "Яндекс.Браузера" меньше, чем у других браузеров с мировым именем. Как сообщает РБК со ссылкой на данные LiveInternet, в июне доля обозревателя "Яндекса" составляла 10,7%, Safari — 15%, Google Chrome— 60,3%.

"Алиса" была запущена в октябре прошлого года. Помощница умеет зачитывать статьи из Википедии, сообщать текущую погоду и ситуацию на дорогах, ставить песни из "Яндекс.Музыки", а также играть в голосовые игры и пытаться поддерживать разговор.

В отличие от американской Siri, русская ассистентка обладает речевой импровизацией, что позволяет ей выходить за рамки прописанных реплик при ответе на вопросы, заявляли в компании. В марте "Алиса" поселилась в "Яндекс.Браузере", в июле — на смарт-колонке "Яндекс.Станция". Также сервис доступен в поисковом приложении "Яндекса" для iOS и Android и на управляемых голосом наушниках Sony Xperia Ear Duo.