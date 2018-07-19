"Яндекс" заканчивает эксперимент с "Яндекс.Здоровьем" и сделает его одним из сервисов на портале поиска. Таким образом проект перестанет быть самостоятельным и войдет составной частью в основной бизнес компании.

Информацию нашей программе подтвердили в самом "Яндексе". Там заявили, что это позволит расширить аудиторию сервиса, как говорят присоединение "Здоровья" к поисковому порталу закончится ближе к концу года. Часть разработчиков при этом перейдет в другие подразделения корпорации, а само приложение и отдельный сайт "Яндекс.Здоровье" продолжит работу.

Зато у "Яндекса" начали получатся аппаратные продукты. Поисковик выпустил еще и собственное устройство для управления "умным" домом. Подробности – в программе Вести.net.