Еврокомиссия оштрафовала Google за нарушение антимонопольного законодательства на 4 млрд 340 млн евро, это больше 5 млрд долларов. Еврокомиссия посчитала, что компания злоупотребила доминирующим положением на мобильном рынке и навязывала пользователям смартфонов свои сервисы.

Проще говоря Google наказали за предустановку своих приложений во все Android-телефоны – это сейчас больше 80% всех смартфонов в мире, из-за ограничения для производителей на предустановку альтернативных программ и версий Android. Речь о прямых запретах и об отчислениях части поисковой прибыли за виджеты Google на главных экранов смартфонов.

Маргрет Вестагер, европейский комиссар по вопросам конкуренции: "Google потребовал от производителей установить свои поисковые браузерные приложения на устройствах, работающих под управлением операционной системы Android. Производители должны были сделать это, если они хотели иметь возможность продавать устройства со встроенным магазином приложений Google". Подробности – в программе Вести.net.