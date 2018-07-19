Социальная сеть Facebook не намерена автоматически удалять посты, в которых отрицается Холокост. Такое заявление сделал глава компании Марк Цукерберг в интервью американской IT-журналистке и соосновательнице сайта Recode Каре Свишер.

Заявления ревизионистов, в которых принижаются или отрицаются факты массового преследования и истребления евреев в нацисткой Германии, глубоко противоречат его личным убеждениям, сказал Цукеберг. Несмотря на это, Facebook удалять спорный контент не намерена — при условии отсутствия физического вреда или угроз конкретным лицам.

"Я еврей, и есть ряд людей, которые отрицают явление Холокоста. Меня это глубоко оскорбляет. Но, в конце концов, я не считаю, что наша платформа должна удалять подобные публикации, — сказал он. — Полагаю, есть вещи, которые люди воспринимают неправильно. И я не думаю, что они ошибаются намеренно".

"Вот принципы, касаемые того, что должно удаляться из сервиса: если это приведет к настоящему, реальному физическому вреду, или если нападкам подвергаются отдельные люди, — продолжил Цукерберг. — В этом случае такому контенту не место на платформе".

Через несколько часов, после поднявшейся критики в адрес главы Facebook, Цукерберг направил в Recode письмо, в котором уточнил свою позицию. "Хочу кое-что прояснить. Я лично считаю отрицание Холокоста глубоко оскорбительным, и я никак не хотел защищать намерения людей, отрицающих это явление", — цитирует его The New York Times.

Подобные публикации, сказал Цукерберг, будут показываться ниже других в новостной ленте, из-за чего потеряют "значимую долю" своей аудитории. А любой пост, "оправдывающий насилие или ненависть в отношении определенной группы людей", будет удален.