В правительстве России хотят отрегулировать карпулинг — услугу совместных поездок на машинах, при которой пассажиры возмещают водителю часть расходов. Предложение отрегулировать этот рынок пришло от французского интернет-сервиса BlaBlaCar. Эта компания обратилась к властям после того, как сама столкнулась с угрозой блокировки из-за обвинений в нелегальных перевозках.

В Министерстве транспорта считают идею создания правовой базы для карпулинга необходимой, поскольку отсутствие регулирование может привести к незаконному предпринимательству и нарушению требований безопасности пассажиров. Планируется, что в рабочую группу, которая будет сформирована при ведомстве, войдут представители властей, общественных организаций и участников рынка.

Как сообщает "Коммерсант", за основу новых правил могут взять предложения BlaBlaCar, — изложенные в письме к правительству. Представители компании, крупнейшего игрока на рынке карпулинга в России, настаивают, что оказывающие такую услугу водители планируют поездку для собственной цели, и зарабатывают на ней меньше средней себестоимости пробега.

"При использовании автомобиля для карпулинга водителю запрещается взимать плату с поездки за исключением разделения эксплуатационных и топливных расходов между водителем и пассажирами, — считают представители BlaBlaCar. — Карпулинг не является предпринимательской деятельностью, если водитель использует автомобиль для перевозки пассажиров не более одного раза в день, в том числе туда и обратно".

В 2017 году прокуратура обвинила BlaBlaCar в том, что компания оказывает услуги коммерческих перевозок без лицензии. Информация, размещенная на сайте сервиса, была признана судом запрещенной. В декабре юристы BlaBlaCar подали апелляцию, по итогам которой это решение было отменено.