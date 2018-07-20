В Samsung рассматривают возможность слияния серии флагманских смартфонов Galaxy S с семейством планшетофонов Galaxy Note. Такую идею выдвинул заместитель председателя совета директоров компании Джей Ли, сообщает GSMArena со ссылкой на корейские СМИ.

В объединении линеек есть смысл. Потребителям всё тяжелее делать выбор между огромным смартфоном и фаблетом, между которыми, не считая наличия стилуса S Pen у последнего, практически нет существенной разницы. Если предстоящий Galaxy Note 9 снова переймет дизайн своего предшественника, то покупатели, вероятнее, предпочтут модель Galaxy S9+.

Кажется, это понимают и в Samsung. По некоторым данным, компания рассчитывает продать 12 миллионов Note 9 — ненамного больше, чем Galaxy Note 8 (11 миллионов).

Новая порция слухов не противоречит другой недавней утечке, согласно которой Samsung весной 2019-го выпустит не два, а сразу три флагманских смартфона. Те, кто захочет сэкономить несколько десятков долларов, предпочтут более доступную модель Galaxy S10. Приверженцы "классической" модели захотят купить флагманский Galaxy S10, а поклонники просторных Note выберут S10+ со стилусом S Pen, который и подменит собой серию планшетофонов.