Компания Sony объявила о создании высокочувствительного, но при этом очень компактного фотосенсора IMX586, который позволит смартфонам выдавать изображения сравнимые по уровню качества с "зеркалками". Эффективное разрешение нового CMOS-датчика — "самое высокое в отрасли", 48 мегапикселей, размер пикселя — 0,8 микрометра.

В разработке Sony задействуется массив цветного фильтра Quad Bayer, когда соседние пиксели 2x2 окрашивается в одинаковый цвет, за счет чего картинка становится более четкой. При тусклом освещении датчик добавляет сигналы четырех соседних пикселей, что приводит к еще большему увеличению светочувствительности — до уровня, сравнимого с 12-мп сенсором (1,6 мкм). Результатом, утверждают в Sony, становятся более яркие изображения с низким уровнем шума.

Похожая технология окрашивания смежных пикселей применяется в 40-мп камере смартфона Huawei P20 Pro. Однако у китайцев размер датчика больше (1/1.7" против 1/2" у Sony), пикселей меньше и они крупнее, по 1 нм (у Sony — 0,8 нм). У IMX586 при недостатке света разрешение понижается до 12 мп после применения Quad Bayer, у камеры Huawei — до 10 мп.

Кроме того, IMX586 обеспечен технологиями контроля экспозиции и обработки сигналов Sony, что в режиме реального времени дает в четыре раза больший динамический диапазон, чем у "обычных продуктов".

Компания начнет поставки нового CMOS-датчика партнерам в сентябре. В каких устройствах IMX586 появится первым, не уточняется.