Группа разработчиков из Германии обновила собственный рекорд, установленный ею год назад в рамках состязания Hyperloop Pod Competition на закрытом участке трубопровода возле города Хоторн (штат Калифорния). В этот раз команда WARR Hyperloop, представляющая Мюнхенский технический университет, выиграла на организованном SpaceX конкурсе главный приз, разогнав капсулу для вакуумного поезда до 284 миль в час (~457 км/ч).

Перед конкурсантами была поставлена задача сконструировать транспортный модуль, который мог бы развить максимальную скорость, пролетая по "гипертрубе". Длина тестового полигона была ограничена всего 1,2 км. В этом году инженерам приходилось обходиться без помощи "толкача" SpaceX: по измененным правилам, все капсулы должны были стартовать и тормозить самостоятельно.

Спроектированный победителями из WARR Hyperloop "состав" изготовлен из легкого и высокопрочного углеволокна, оснащен электродвигателем мощностью 50 кВт и пневматической тормозной системой, позволяющей полностью прекратить движение за пять секунд. Весит капсула около 70 килограммов, пишет The Verge.

Двумя другими финалистами стали Делфтский технический университет (Нидерланды) и команда EPF Loop из Швейцарии. Выступили они неудачно: модуль голландцев разогнался до 88 миль/ч (142 км/ч), пока не заглох в трубе, а разработка швейцарцев едва достигла 55 миль/ч (88 км/ч).

Hyperloop родился как идея предпринимателя Илона Маска, основателя компаний SpaceX и Tesla, однако воплощением ее в жизнь занимаются сторонние компании. Он представляет собой транспортную систему, состоящую из перемещающихся по трубам с сильно разреженным воздухом алюминиевых капсул.

Каждая капсула оснащена турбиной на носу, с высокой скоростью перекачивающей разреженный воздух в тоннеле, одновременно разгоняя капсулу и приподнимая ее над дном трубы по принципу воздушной подушки. Как ожидается, в будущем футуристический поезд сможет доставить людей из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско всего за полчаса.