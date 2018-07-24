Падение курса биткоина потянуло за собой и цены на видеокарты, используемые для "добычи" криптовалют. Как подсчитали эксперты PC Part Picker, отслеживающие цены на компьютерные комплектующие, цена на Radeon RX 570 — адаптер среднего уровня, востребованный среди майнеров, — взлетела в апреле 2017 года с $200 до более чем $450 в феврале 2018-го.

А высокопроизводительный ускоритель RX 580 за тот же период подорожал с $230 до $540. Однако с весны 2018-го стоимость GPU неуклонно падает: уже к концу апреля RX 570 подешевел до $350. Сегодня его можно приобрести за $300, а RX 580 — примерно за $330.

Корреляцию цен наблюдал и журналист Ars Technica Тимоти Ли. В январе за Radeon 580 с 8 ГБ памяти в американском магазине Best Buy просили $529,99, причем тогда его даже не было в наличии по этой цене. К концу апреля та же видеокарта продавалась уже за $419,99. Сегодня за неё предлагают $339,99.

Скорее всего, адаптеры продолжат дешеветь, поскольку цены все ещё находятся выше уровня начала 2017-го.

То же касается высокопроизводительной линейки Nvidia GeForce. По данным PC Part Picker, в феврале за GeForce GTX 1080 просили $800. Теперь она стоит $600 — почти столько же, сколько и в начале 2017 года. Цена на более простую модель, GeForce GTX 1070, за пять месяцев снизилась с $700 до примерно $450.