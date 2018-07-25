Hyperloop разогнался до 470 км/час и это пока предел скорости для транспортной системы, представленной Илоном Маском в 2013 году. Рекорд был установлен на третьих соревнованиях разработчиков капсулы Hyperloop Pod Competition, проводимых компанией SpaceX.

Победителем стала немецкая команда WARR из Мюнхенского Технологического Университета. Созданный ее участниками прототип, развил скорость на участке протяженностью 1,25 км. Этот результат почти на 50% превосходит прошлогодний.

Трасса транспортной системы Hyperloop представляет собой трубу диаметром несколько метром, внутри которой поддерживается низкое давление, за счет которого пассажирская или грузовая капсула внутри трубы может продвигаться практически без аэродинамического сопротивления и разогнаться до скорости около 1200 км/час.

Инженеры Facebook разрабатывают орбитальный спутник для раздачи интернета из космоса. Представители социальной сети подтвердили журналистам, что работают над интернет-спутником, который эффективно обеспечит широкополосный доступ к недостаточно обслуживаемым районам по всему миру. Подробности – в программе Вести.net.