Компания Xiaomi анонсировала универсальный USB-кабель "три в одном", который можно подключать к любым телефонам китайского производителя, почти ко всем Android-смартфонам, а также к "айфонам" начиная с iPhone 5.

Меняя колпачки, пользователь может выбирать один из трех самых распространенных разъемов: microUSB, USB Type-C или Lightning.

Шнур имеет металлическую оплетку, а его длина равняется 1 метру. Напряжение тока — 5В/2,4А. Продается аксессуар за 59 юаней, или примерно $9. Как уточняет GizChina, новинка продается на сайте Xiaomi, но его поставками занимается другой компания: Shenzhen Xingka Intelligent.

Кабель обладает маркировкой программы лицензирования MFi, а значит, он протестирован и одобрен Apple. Кроме того, в Lightning-коннектор встроен оригинальный чип Apple, которые обновляется автоматически вместе с iOS.