Компания Huawei выпустила на российском рынке беспроводные наушники FreeBuds, выполненные в духе Apple AirPods. "Затычки" имеют вытянутую, антеннообразную форму и идут в комплекте с зарядным чехлом. Новинка может подключаться к любому смартфону по Bluetooth 4.2.

FreeBuds располагают аккумулятором, антенной, функцией подавления окружающих шумов (Environmental Noise Cancellation) и несколькими датчиками, определяющими положение устройства в пространстве. "Датчик гравитации (G-Sensor) фиксирует движение наушников, а инфракрасный датчик определяет, когда наушники находятся в ушах, и когда вы их снимаете — в этом случае голос или музыка автоматически переводятся полностью на используемый наушник", — сказали в Huawei.

Корпус "ушей" защищен от влаги по категории IPX4. Плавать в них нельзя, но можно слушать музыку под проливным дождем. Управляются FreeBuds кнопками. Если дважды нажать на левый наушник, можно принять или сбросить звонок либо вызвать голосового помощника. Нажимая на правый наушник, можно включать и ставить на паузу музыку.

Встроенной батареи хватит примерно на 3 часа автономной работы. Поставляемый в комплекте чехол позволяет увеличить общее время работы до 10 часов. Быстрой зарядки в течение 15 минут будет достаточно, чтобы слушать музыку или разговаривать около 1,5 часа.

В России FreeBuds в черном корпусе начнут продавать завтра, 26 июля. Модель в белом цвете выйдет к концу лета, сообщили Вестям.Hi-tech в пресс-службе компании. Рекомендованная цена — 9 990 рублей.